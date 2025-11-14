Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «шахедов»

3 июля президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Дании, подписал соглашения с несколькими американскими компаниями о совместном производстве беспилотников. Он заявил, что в течение этого года украинские и американские компании планируют совместно создать «сотни тысяч» дронов, а в следующем – еще больше. Украинский лидер добавил, что у стран «есть еще ракетная программа».