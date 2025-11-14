Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «шахедов»
Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков – беспилотников-«шахедов». Технологию их производства передали трем организациям, еще 11 готовят производственные линии. Об этом сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дроны-перехватчики разработаны вооруженными силами Украины (ВСУ) и подтверждены в бою. По словам Шмыгаля, Octopus работает ночью, под глушением и на низких высотах.
3 июля президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Дании, подписал соглашения с несколькими американскими компаниями о совместном производстве беспилотников. Он заявил, что в течение этого года украинские и американские компании планируют совместно создать «сотни тысяч» дронов, а в следующем – еще больше. Украинский лидер добавил, что у стран «есть еще ракетная программа».