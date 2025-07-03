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СМИ: Зеленский подписал соглашения о производстве дронов с компаниями США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Дании, подписал соглашения с несколькими американскими компании о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщают украинские СМИ.

Зеленский заявил, что в течение этого года украинские и американские компании планируют совместно создать «сотни тысяч» дронов, а в следующем – еще больше. Он добавил, что у стран «есть еще ракетная программа».

1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.

На следующий день МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече обсуждались вопросы оборонного сотрудничества и необходимость продолжения поставок ранее согласованных пакетов помощи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз воспринимает приостановку поставок оружия на Украину со стороны США как «сигнал для наращивания европейских поставок» Киеву.

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