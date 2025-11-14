Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников за три часа
В период с 15:00 до 18:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Над территорией Белгородской области сбито шесть дронов. Пять беспилотников перехвачено над Брянской областью, и по одному – над Курской областью и Крымом.
В ночь на 14 ноября средства ПВО сбили 216 украинских БПЛА. Из них 66 беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем, 59 – над акваторией Черного моря, 45 – над Саратовской областью, 19 – над Крымом, восемь – над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, три – над Тамбовской. По одному БПЛА было сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.