Политика

Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников за три часа

Ведомости

В период с 15:00 до 18:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Белгородской области сбито шесть дронов. Пять беспилотников перехвачено над Брянской областью, и по одному – над Курской областью и Крымом.

В ночь на 14 ноября средства ПВО сбили 216 украинских БПЛА. Из них 66 беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем, 59 – над акваторией Черного моря, 45 – над Саратовской областью, 19 – над Крымом, восемь – над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, три – над Тамбовской. По одному БПЛА было сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

