Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников за три часа

В ночь на 14 ноября средства ПВО сбили 216 украинских БПЛА. Из них 66 беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем, 59 – над акваторией Черного моря, 45 – над Саратовской областью, 19 – над Крымом, восемь – над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, три – над Тамбовской. По одному БПЛА было сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.