Захарова напомнила о сыновьях Кличко, которые не служат в ВСУ

Ведомости

Мэр Киева Виталий Кличко, который выступает за снижение мобилизационного возраста на Украине, почему-то не отправляет своих сыновей на службу в ВСУ, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«При этом почему-то мэр Киева В. В. Кличко забыл то ли упомянуть, то ли вообще запамятовал, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья, кстати говоря, богатырского телосложения. «Двое из ларца», – сказала дипломат, комментируя призыв Кличко уменьшить возраст мобилизации с 25 до 23–22 лет. Об этом он заявил в интервью Politico.

Она также подчеркнула, что, по данным журналистов, сыновья политика проживают не на территории Украины, а в Великобритании и США. По мнению Захаровой, власти республики готовы снизить возраст мобилизации, чтобы западные страны продолжали финансировать Украину.

В августе газета Financial Times сообщала, что на Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования. Оперативное командование Западной Украины до этого заявляло о растущей тенденции к насилию в отношении вербовщиков.

