Захарова напомнила о сыновьях Кличко, которые не служат в ВСУ

«При этом почему-то мэр Киева В. В. Кличко забыл то ли упомянуть, то ли вообще запамятовал, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья, кстати говоря, богатырского телосложения. «Двое из ларца», – сказала дипломат, комментируя призыв Кличко уменьшить возраст мобилизации с 25 до 23–22 лет. Об этом он заявил в интервью Politico.