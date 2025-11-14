Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев: украинский конфликт стал самым кровавым в XXI веке

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт является самым кровавым в XXI в. По его словам, очевидно, что «гнойник», возникший в Европе и используемый против России, в итоге будет вскрыт.

«Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, втянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI в.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Также 14 ноября зампред Совбеза выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в положении цугцванга – когда любой следующий шаг ухудшает ситуацию. «В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением», – отметил Медведев.

По его словам, окружение украинских войск в Красноармейске (Покровске) потенциально угрожает обрушить текущую линию фронта. Он добавил, что в украинской энергетике усиливается кризис, а коррупционный скандал способен «окончательно обезобразить» образ Зеленского.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь