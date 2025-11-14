Медведев заявил, что Зеленский попал в цугцванг
Президент Украины Владимир Зеленский попал в цугцванг – положение, когда каждый следующий шаг приводит к ухудшению ситуации. Каждый день приносит ему лишь ухудшение позиции на «игровой доске». Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением», – добавил он.
Медведев отметил окружение украинских войск в Красноармейске (Покровске), которое, по его мнению, потенциально грозит обрушить нынешнюю линию фронта. Зампред Совбеза также подчеркнул, что в энергетике Украины нарастает коллапс, а коррупционный скандал грозит «окончательно обезобразить» образ Зеленского.
1 ноября Минобороны РФ заявило, что ВСУ, которые оказались в окружении в городе Красноармейск, начали сдаваться в плен российской стороне. Bild со ссылкой на источники 5 ноября писала, что украинское руководство всерьез обеспокоено возможностью крупного военного поражения в Донбассе, где российские войска могут окружить украинские подразделения в районе Красноармейска и Димитрова (Мирноград).
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.