Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев заявил, что Зеленский попал в цугцванг

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский попал в цугцванг – положение, когда каждый следующий шаг приводит к ухудшению ситуации. Каждый день приносит ему лишь ухудшение позиции на «игровой доске». Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением», – добавил он.

Медведев отметил окружение украинских войск в Красноармейске (Покровске), которое, по его мнению, потенциально грозит обрушить нынешнюю линию фронта. Зампред Совбеза также подчеркнул, что в энергетике Украины нарастает коллапс, а коррупционный скандал грозит «окончательно обезобразить» образ Зеленского.

1 ноября Минобороны РФ заявило, что ВСУ, которые оказались в окружении в городе Красноармейск, начали сдаваться в плен российской стороне. Bild со ссылкой на источники 5 ноября писала, что украинское руководство всерьез обеспокоено возможностью крупного военного поражения в Донбассе, где российские войска могут окружить украинские подразделения в районе Красноармейска и Димитрова (Мирноград).

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь