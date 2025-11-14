Медведев заявил, что Зеленский попал в цугцванг

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.