Фицо пообещал никогда не соглашаться на передачу российских активов Украине

8 ноября Фицо говорил, что Словакия не поддержит инициативу Евросоюза, пока он будет на посту председателя правительства страны. Лидеры государств ранее отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы, до декабря. Причиной стало требование Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски.