Фицо пообещал никогда не соглашаться на передачу российских активов Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в ходе беседы со школьниками городе Попрад, что не согласится на план Евросоюза (ЕС) по отправке 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. Он отметил, что конфликт таким образом продлится еще два года.
«Никогда, никогда не соглашусь со 140 млрд на Украину, потому что это еще два года убийств», – сказал словацкий премьер. Видеозапись его разговора с учащимися опубликована на Youtube-канале его партии.
Он подчеркнул, что хочет завершения конфликта, а страны ЕС работают над тем, чтобы обеспечить военные расходы Киева в 2026-2027 гг.
8 ноября Фицо говорил, что Словакия не поддержит инициативу Евросоюза, пока он будет на посту председателя правительства страны. Лидеры государств ранее отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы, до декабря. Причиной стало требование Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски.