Фицо исключил поддержку Словакией конфискации идеи замороженных активов России

Ведомости

Словакия не поддержит инициативу Евросоюза использовать замороженные активы России для покрытия военных расходов Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лидеры стран Евросоюза ранее отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Причиной этого решения стало требование Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября Еврокомиссия пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.

Фицо и до этого выступал против поддержки Украины Евросоюзом за счет замороженных российских активов. В конце октября он сообщил, что по этому вопросу будет инициирован внеочередной созыв парламента страны.  

