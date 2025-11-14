На Украине могут запретить выезд за границу мужчинам с бронью от мобилизации
Граждане Украины, имеющие бронь от мобилизации, могут столкнуться с запретом на выезд из страны, сообщил в Telegram-канале народный депутат Верховной рады Александр Федиенко. Такой законопроект внесен в украинский парламент группой депутатов.
«Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен находиться на Украине», – написал он.
По данным украинского издания «Страна», Ирина Фриз в качестве еще одного автора документа заявила, что запрет на выезд будет действовать также в отношении граждан, которые нарушают правила военного учета. Речь идет об отсутствии обновления своих данных при продлении льготного бронирования на 45 дней.
14 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание мэра Киева Виталия Кличко, который призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 23-22 лет. Она напомнила, что он не отправляет своих сыновей на службу в ВСУ.