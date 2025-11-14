На Украине могут запретить выезд за границу мужчинам с бронью от мобилизации

По данным украинского издания «Страна», Ирина Фриз в качестве еще одного автора документа заявила, что запрет на выезд будет действовать также в отношении граждан, которые нарушают правила военного учета. Речь идет об отсутствии обновления своих данных при продлении льготного бронирования на 45 дней.