Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников за три часа

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщило Минобороны РФ.

По пять беспилотников было ликвидировано в небе над Ростовской областью и республикой Крым. По одной воздушной цели российские военные нейтрализовали над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

В период с 15:00 до 18:00 14 ноября российская ПВО также отразила атаки 13 украинских беспилотников. Тогда БПЛА были поражены в Белгородской, Брянской, Курской областях и над Крымом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её