Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников за три часа
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
По пять беспилотников было ликвидировано в небе над Ростовской областью и республикой Крым. По одной воздушной цели российские военные нейтрализовали над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей.
В период с 15:00 до 18:00 14 ноября российская ПВО также отразила атаки 13 украинских беспилотников. Тогда БПЛА были поражены в Белгородской, Брянской, Курской областях и над Крымом.