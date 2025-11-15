Каллас сочла поддержку Киева «выгодной сделкой» по сравнению с ценой победы РФ
Поддержка Украины – «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте, считает глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.
Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине. Действия России явно показывают, что она намерена продолжать конфликт, прокомментировала Каллас свое выступление, опубликовав запись в X.
Минобороны РФ ранее сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. Удар был нанесен в ответ на атаки со стороны Украины по российским гражданским объектам.
На фоне российских ударов президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября потребовал от западных стран больше средств ПВО.