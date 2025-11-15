Польша на следующей неделе откроет два КПП на границе с Белоруссией
Польша 17 ноября откроет два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией. О таких планах польская сторона официально уведомила Минск, сообщает Telegram-канал белорусского государственного таможенного комитета (ГТК).
Польские пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» будут открыты с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск). По данным ГТК, постановление об этом 14 ноября подписал министр внутренних дел и администрации Польши. Отмечается, что через «Кузницу» откроется только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» начнут пропускать легковые автомобили и автобусы, а также грузовики из стран ЕС и стран – участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
По мнению белорусской стороны, открытие двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье.
В начале ноября на границе двух стран начали скапливаться автомобили. Заторы фиксировались в связи с закрытием литовскими властями границы с Белоруссией. Грузовики, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, переориентировались на польское и латвийское направления. 3 ноября сообщалось, что выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении ожидают 2100 грузовых авто, из «Григоровщины» на латвийском – 520.