Польша на следующей неделе откроет два КПП на границе с Белоруссией

Польские пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» будут открыты с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск). По данным ГТК, постановление об этом 14 ноября подписал министр внутренних дел и администрации Польши. Отмечается, что через «Кузницу» откроется только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через «Бобровники» начнут пропускать легковые автомобили и автобусы, а также грузовики из стран ЕС и стран – участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.