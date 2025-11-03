На границе Белоруссии с Польшей образовалась очередь из 2500 машин
Очередь из легковых автомобилей, ожидающих проезда через пункт пропуска «Брест» в Польшу, увеличилась в шесть раз до 2500 машин, сообщается в Telegram-канале государственного таможенного комитета Белоруссии.
Автомобили начали скапливаться в связи с закрытием литовскими властями границы с Белоруссией, пояснили в комитете. По его данным, неделю назад на выезде через белорусско-польскую границу в среднем находилось 300–400 автомобилей, а сейчас показатель превысил 2500.
Грузовики, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, говорится в сообщении. Выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении ожидают 2100 грузовых авто, из «Григоровщины» на латвийском – 520.
29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс объявил о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября. Литовские власти обвинили Минск в «контрабандном потоке» воздушных шаров. По подозрениям Вильнюса, шары провозились через границу, а затем запускались с территории Литвы, что приводило к ограничению работы аэропортов. Министр назвал это «гибридной атакой» со стороны Белоруссии.
Около 5000 литовских грузовиков оказались заблокированы на территории Белоруссии, сообщили в конце октября в государственном таможенном комитете республики. Правительство Белоруссии в ответ на действия Литвы ограничило движение литовских транспортных средств к границе. В ГТК заявили, что ограничение призвано «защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков».