На границе Белоруссии заблокированы около 5000 литовских грузовиков
Около 5000 литовских грузовиков оказались заблокированы на территории Белоруссии, сообщили в государственном таможенном комитете (ГТК) республики. Это произошло после того, как Литва приняла решение о закрытии границы с Белоруссией.
Правительство республики в ответ на действия Литвы ограничило движение литовских транспортных средств к границе. В ГТК Белоруссии заявили, что ограничение призвано «защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков».
«Мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы», – говорится в сообщении.
29 октября министр внутренних дел страны Владислав Кондратовичюс объявил о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября. Пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым полностью, а КПП «Мядининкай» будет закрыт с исключениями. Через него могут проезжать дипломаты, калининградские транзитные пассажиры, граждане, возвращающиеся в Литву, граждане Евросоюза и стран НАТО и члены их семей, а также лица, имеющие вид на жительство в Литве.
Литовские власти обвинил Минск в «контрабандном потоке» воздушных шаров. По подозрениям Вильнюса, шары провозились через границу, а затем запускались с территории Литвы, что приводило к ограничению работы аэропортов. Министр назвал это «гибридной атакой» со стороны Белоруссии.