На границе Белоруссии заблокированы около 5000 литовских грузовиков

29 октября министр внутренних дел страны Владислав Кондратовичюс объявил о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября. Пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым полностью, а КПП «Мядининкай» будет закрыт с исключениями. Через него могут проезжать дипломаты, калининградские транзитные пассажиры, граждане, возвращающиеся в Литву, граждане Евросоюза и стран НАТО и члены их семей, а также лица, имеющие вид на жительство в Литве.