Балтийский флот провел учения по нейтрализации диверсионных угроз

Целью тренировки была отработка действий по обнаружению, блокированию и нейтрализации диверсионных групп противника. Военные в составе специализированных боевых групп направились к предполагаемому месту прорыва диверсантов. На учениях были отработаны тактические приемы блокирования и нейтрализации проникновения на военные объекты.