Балтийский флот провел учения по нейтрализации диверсионных угроз
На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота состоялись учения подразделений охраны и обороны. Об этом сообщило «РИА Новости».
Целью тренировки была отработка действий по обнаружению, блокированию и нейтрализации диверсионных групп противника. Военные в составе специализированных боевых групп направились к предполагаемому месту прорыва диверсантов. На учениях были отработаны тактические приемы блокирования и нейтрализации проникновения на военные объекты.
Особое внимание было направлено на отработку навыков противодействия диверсионным группам, включая применение специальных средств и тактических приемов. Военные совершенствовали навыки эвакуации пострадавших, проведения инженерной разведки и выполнения задач радиационной и химической разведки.
22 октября президент Владимир Путин провел плановую тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Задействовались подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодка «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95. На тренировке проверялись уровень подготовки органов военного управления и практические навыки оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.