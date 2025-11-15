Туск предупредил Украину о проигрыше из-за коррупции

Он также заявил, что предупреждал Зеленского об опасности «даже малейших» признаков коррупции в его окружении, потому что это критически важно для его репутации. Сейчас «проукраинский энтузиазм» в Польше и в мире снизился, поскольку люди устали от конфликтов и «этих расходов», и поддерживать Украину «не так-то просто», добавил Туск. При этом политик пообещал, что Варшава продолжит это делать.