КСИР подтвердил задержание нефтяного танкера в Ормузском проливе

Затем ВМС КСИР приступили к его захвату, следует из заявления. На следующий день танкер был направлен на якорную стоянку «для устранения нарушений». Отмечается, что операция прошла успешно, «в соответствии с законными обязательствами и в целях защиты национальных интересов и ресурсов» республики. После досмотра груза было установлено, что танкер нарушил закон о перевозке несанкционированных грузов.