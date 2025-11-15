КСИР подтвердил задержание нефтяного танкера в Ормузском проливе
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил задержание в Ормузском проливе нефтяного танкера, который следовал в Сингапур. Об этом со ссылкой на заявление ВМС КСИР пишет Sepahnews.
Бойцы подразделений быстрого реагирования утром 14 ноября наблюдали за перемещениями нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов, поскольку судебный орган распорядился об аресте груза. По данным иранской стороны, судно перевозило 30 000 т нефтепродуктов и направлялось в Сингапур.
Затем ВМС КСИР приступили к его захвату, следует из заявления. На следующий день танкер был направлен на якорную стоянку «для устранения нарушений». Отмечается, что операция прошла успешно, «в соответствии с законными обязательствами и в целях защиты национальных интересов и ресурсов» республики. После досмотра груза было установлено, что танкер нарушил закон о перевозке несанкционированных грузов.
Задержание танкера наблюдалось беспилотником ВМС США MQ-4C Triton, писал AP. По его данным, Иран захватил танкер, когда он направлялся из Объединенных Арабских Эмиратов в Сингапур. Охранная фирма Ambrey также сообщила о задержании судна. Центр морских торговых операций Великобритании считает, что свернуть в территориальные воды Ирана судно вынудили «государственные действия».