Захарова: МОК выдумывает причины отказа журналистам в аккредитации на Олимпиаду
Международный олимпийский комитет (МОК) выдумывает несуществующие причины для отказа российским журналистам в аккредитации на зимнюю Олимпиаду в Италии, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала решение МОК в отношении корреспондентов агентства.
14 ноября сообщалось, что комитет отказал в аккредитации корреспондентам «РИА Новости» на соревнования в Италии. МОК объяснил это решение тем, что уже распределил «некоторое количество» пресс-аккредитаций среди российских организаций.
«Однако если раньше МОК с напускной стыдливостью и неловкостью ссылался на позицию страны-хозяйки, то теперь он сам выдумывает несуществующие причины, по которым отказывает в доступе к соревнованиям нашим корреспондентам», – сказала Захарова.
По ее мнению, отговорки комитета нелепы и являются очередным проявление русофобии, которую МОК «сознательно и последовательно пропагандирует». Российская сторона исходит из того, что профильные международные структуры, в том числе ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, дадут оценку политике МОК, добавила Захарова.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Соревнования примут города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских спортсменов отбор на турнир прошли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Допущены до квалификационных соревнований конькобежцы и шорт-трекисты.
В мае «РИА Новости» также сообщало, что агентству не согласовали аккредитацию на зимние Олимпийские игры в Италии. Уточнялось, что МОК выдает аккредитацию «только тем организациям из России, которые фокусируются исключительно на специальном освещении спорта». В Кремле назвали это решение дискриминацией.