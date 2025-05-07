Песков назвал дискриминацией отказ журналистам из РФ в аккредитации на Олимпиаду

В декабре 2024 г. министр спорта Михаил Дегтярев сказал «Ведомостям», что РФ сделает все возможное для допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г. По его словам, спортсмены должны соревноваться, поэтому российская сторона не осуждает тех, кто выступает под нейтральным флагом.