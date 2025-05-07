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Песков назвал дискриминацией отказ журналистам из РФ в аккредитации на Олимпиаду

Ведомости

Отказ в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 г. в Италии медиагруппе «Россия сегодня» является дискриминацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы их осуждаем», – сказал он.

6 мая «РИА Новости» (входит в «Россию сегодня») сообщило, что агентству не согласовали аккредитацию на зимние Олимпийские игры – 2026 в Италии. Уточнялось, что МОК выдает аккредитацию «только тем организациям из России, которые фокусируются исключительно на специальном освещении спорта».

В декабре 2024 г. министр спорта Михаил Дегтярев сказал «Ведомостям», что РФ сделает все возможное для допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г. По его словам, спортсмены должны соревноваться, поэтому российская сторона не осуждает тех, кто выступает под нейтральным флагом.

XXV зимние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут 2026 г. в Италии. Игры примут два итальянских города – Милан и Кортина-д'Ампеццо. «Ведомости» писали в октябре 2024 г., что за 16 месяцев до старта Игр ни один из объектов инфраструктуры не готов и не заслуживает даже удовлетворительной оценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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