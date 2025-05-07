Песков назвал дискриминацией отказ журналистам из РФ в аккредитации на Олимпиаду
Отказ в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 г. в Италии медиагруппе «Россия сегодня» является дискриминацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы их осуждаем», – сказал он.
6 мая «РИА Новости» (входит в «Россию сегодня») сообщило, что агентству не согласовали аккредитацию на зимние Олимпийские игры – 2026 в Италии. Уточнялось, что МОК выдает аккредитацию «только тем организациям из России, которые фокусируются исключительно на специальном освещении спорта».
В декабре 2024 г. министр спорта Михаил Дегтярев сказал «Ведомостям», что РФ сделает все возможное для допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г. По его словам, спортсмены должны соревноваться, поэтому российская сторона не осуждает тех, кто выступает под нейтральным флагом.
XXV зимние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут 2026 г. в Италии. Игры примут два итальянских города – Милан и Кортина-д'Ампеццо. «Ведомости» писали в октябре 2024 г., что за 16 месяцев до старта Игр ни один из объектов инфраструктуры не готов и не заслуживает даже удовлетворительной оценки.