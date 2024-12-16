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Дегтярев пообещал сделать все для допуска спортсменов на Олимпиаду в Италии

Ведомости

Россия сделает все возможное для допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Мы сделаем юридически и политически все. Но загадывать мы не будем. Мы будем методично стучаться, судиться, получать юридически значимые документы с той стороны, биться за нашу национальную сборную», – подчеркнул Дегтярев.

По его словам, спортсмены должны соревноваться, поэтому российская сторона не осуждает тех, кто выступает под нейтральным флагом. «Они наши», – подчеркнул министр.

После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, и тех, кто поддерживает официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Свои ограничения также сохраняют различные спортивные федерации.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. Эти же города примут зимние Паралимпийские игры – соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 г. Операционный бюджет Олимпийских игр прогнозируется на уровне $1,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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