Дегтярев пообещал сделать все для допуска спортсменов на Олимпиаду в Италии
Россия сделает все возможное для допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Мы сделаем юридически и политически все. Но загадывать мы не будем. Мы будем методично стучаться, судиться, получать юридически значимые документы с той стороны, биться за нашу национальную сборную», – подчеркнул Дегтярев.
По его словам, спортсмены должны соревноваться, поэтому российская сторона не осуждает тех, кто выступает под нейтральным флагом. «Они наши», – подчеркнул министр.
После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, и тех, кто поддерживает официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Свои ограничения также сохраняют различные спортивные федерации.
Зимние Олимпийские игры должны пройти в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. Эти же города примут зимние Паралимпийские игры – соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 г. Операционный бюджет Олимпийских игр прогнозируется на уровне $1,7 млрд.