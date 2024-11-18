Россия сблизилась с МОК в вопросе участия российских спортсменов в соревнованиях
Сближение позиций России и Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях началось. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в рамках «Всероссийского форума новых медиа».
«Считаю, что надо заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями, а юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Дегтярев уточнил, что встречается с чиновниками МОК по разным каналам.
В октябре 2023 г. МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париже, которые прошли летом 2024 г., сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.
9 ноября правительство России упразднило организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Он был образован в 2014 г.