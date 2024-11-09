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Правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

Ведомости

Правительство России упразднило организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», – говорится в распоряжении.

Мишустин также распорядился признать утратившими силу ряд актов правительства.

Организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм был образован в 2014. Его возглавил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, в оргкомитет также вошли министр спорта России Виталий Мутко, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и др.  

В октябре 2023 г. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париж сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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