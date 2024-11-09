Правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

В октябре 2023 г. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париж сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.