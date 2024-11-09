Правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде
Правительство России упразднило организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», – говорится в распоряжении.
Мишустин также распорядился признать утратившими силу ряд актов правительства.
Организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм был образован в 2014. Его возглавил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, в оргкомитет также вошли министр спорта России Виталий Мутко, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и др.
В октябре 2023 г. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ноябре CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на это решение, но суд позднее отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париж сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.