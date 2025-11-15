Системы ПВО ликвидировали восемь беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали над российскими регионами восемь беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Атаки были отражены с 14:00 мск до 18:00 мск. По три дрона ликвидировано над Белгородской областью и Крымом. Еще по одному БПЛА российские военнослужащие уничтожили над территорией Курской и Брянской областей.
15 ноября Минобороны заявило о нанесении удара по военному аэродрому на Украине и объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал функционирование военно-промышленного комплекса страны. Вооруженные силы РФ также поразили цех по производству безэкипажных катеров, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и узлы связи ГУР Украины. Атакованы были и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.
По данным оборонного ведомства, за последние сутки системы ПВО ликвидировали четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотников самолетного типа.
В этот же день подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Яблоково в Запорожской области.