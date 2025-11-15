Газета
Системы ПВО ликвидировали восемь беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали над российскими регионами восемь беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Атаки были отражены с 14:00 мск до 18:00 мск. По три дрона ликвидировано над Белгородской областью и Крымом. Еще по одному БПЛА российские военнослужащие уничтожили над территорией Курской и Брянской областей.

15 ноября Минобороны заявило о нанесении удара по военному аэродрому на Украине и объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал функционирование военно-промышленного комплекса страны. Вооруженные силы РФ также поразили цех по производству безэкипажных катеров, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и узлы связи ГУР Украины. Атакованы были и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.

По данным оборонного ведомства, за последние сутки системы ПВО ликвидировали четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотников самолетного типа.

В этот же день подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Яблоково в Запорожской области.

