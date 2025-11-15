Системы ПВО ликвидировали восемь беспилотников над регионами России

15 ноября Минобороны заявило о нанесении удара по военному аэродрому на Украине и объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал функционирование военно-промышленного комплекса страны. Вооруженные силы РФ также поразили цех по производству безэкипажных катеров, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и узлы связи ГУР Украины. Атакованы были и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.