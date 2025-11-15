Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями по практическим вопросам двустороннего сотрудничества, в частности в энергетике, и актуальным международным темам. Об этом сообщает Кремль.
Главы государств договорились о дальнейших контактах на предстоящем в Бишкеке саммите Организации договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран – участниц СНГ в конце 2025 г. в Санкт-Петербурге.
По данным агентства «БелТА», Путин и Лукашенко в ходе разговора затронули вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Кроме того, стороны обсудили вопросы обороны и безопасности, а также уделили внимание ситуации, которая складывается на границе Союзного государства.
14 ноября вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич рассказал о планах построить на Белорусской АЭС третий энергоблок. Решение было принято на совещании у Лукашенко. Касательно возможного строительства еще одной атомной электростанции в республике Каранкевич уточнил, что решение, которое потребуется рассматривать по дальнейшему развитию атомной энергетики, «будет увязано и с ростом электропотребления».
В Белоруссии работает атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запустили в 2020 г. Россия предоставила республике кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.