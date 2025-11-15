Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

14 ноября вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич рассказал о планах построить на Белорусской АЭС третий энергоблок. Решение было принято на совещании у Лукашенко. Касательно возможного строительства еще одной атомной электростанции в республике Каранкевич уточнил, что решение, которое потребуется рассматривать по дальнейшему развитию атомной энергетики, «будет увязано и с ростом электропотребления».