Гросси планирует посетить Россию в 2026 году

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о своей уверенности в очередном визите в Россию в течение ближайшего года. Такой прогноз он связывает с интенсивным взаимодействием между агентством и российской стороной, пишут «РИА Новости».

14 ноября Гросси приехал в Калининград, где возглавил делегацию МАГАТЭ на встрече с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и другими представителями российских государственных структур. Отвечая на вопрос о возможной поездке до выборов генерального секретаря ООН в 2026 г., Гросси подтвердил свои планы, сославшись на насыщенную совместную повестку. Глава агентства добавил, что будет рад снова побывать в России.

Лихачев по итогам консультаций с делегацией МАГАТЭ в Калининграде заявил, что взаимодействие России с МАГАТЭ продолжает укрепляться, оно помогло пройти сложный период восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС. По его словам, «Росатом» видит большой смысл и большую отдачу в присутствии миссии агентства непосредственно на ЗАЭС.

