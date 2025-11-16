Гросси планирует посетить Россию в 2026 году

14 ноября Гросси приехал в Калининград, где возглавил делегацию МАГАТЭ на встрече с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и другими представителями российских государственных структур. Отвечая на вопрос о возможной поездке до выборов генерального секретаря ООН в 2026 г., Гросси подтвердил свои планы, сославшись на насыщенную совместную повестку. Глава агентства добавил, что будет рад снова побывать в России.