Трамп потребовал уволить высмеявшего его ведущего NBC Сета Майерса

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, в которых осужденный за сексуальные преступления финансист Эпштейн упоминает Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. По данным телеканала CBC, имя Трампа упоминается всего около 1500 раз в новых опубликованных документах (там около 20 000 страниц). Но там не содержится принципиально новых подробностей о его отношениях с финансистом. Белый дом назвал публикацию писем «политическим спектаклем».