Трамп потребовал уволить высмеявшего его ведущего NBC Сета Майерса

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал телеканал NBC уволить ведущего Сета Майерса. Поводом стала критика и насмешки Майерса в адрес президента, который, по мнению ведущего, демонстрирует «безумную» реакцию на публикацию электронных писем Джеффри Эпштейна.

В своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что Сет Майерс страдает от «неизлечимого синдрома помешательства на Трампе». Американский лидер также предположил, что «неконтролируемая ярость» ведущего связана с катастрофически низкими рейтингами его шоу.

Майерс, ведущий сатирического ток-шоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом», в эфире 13 ноября прокомментировал новые обстоятельства дела Эпштейна. Он заявил, что найденное электронное письмо, в котором говорится, что «Трамп знал о девочках», звучит весьма обличающе.

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, в которых осужденный за сексуальные преступления финансист Эпштейн упоминает Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. По данным телеканала CBC, имя Трампа упоминается всего около 1500 раз в новых опубликованных документах (там около 20 000 страниц). Но там не содержится принципиально новых подробностей о его отношениях с финансистом. Белый дом назвал публикацию писем «политическим спектаклем».

