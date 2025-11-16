Telegraph: бывший вице-премьер Великобритании готовит заговор против Стармера

Рейтинг возглавляемой Стармером Лейбористской партии снизился до 17% – самого низкого уровня за всю историю наблюдений, писало в конце октября Bloomberg. Затем The Daily Mail писала, что депутаты правящей партии выступают за отставку премьер-министра и обсуждают возможные сроки его ухода. По данным газеты, некоторые депутаты хотят дождаться выборов в мае 2026 г., которые «станут катастрофой» для лейбористов в Англии, Шотландии и Уэльсе. Другие утверждают, что «затягивать мучения бессмысленно», и выступают за отстранение Стармера уже в новом году.