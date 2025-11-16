Telegraph: бывший вице-премьер Великобритании готовит заговор против Стармера
Бывший вице-премьер и экс-министр жилищного строительства Великобритании Анджела Рейнер готовит заговор против премьер-министра Кира Стармера, пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.
Рейнер, как выяснило издание, «готовит почву для борьбы» со Стармером за пост лидера, предлагая депутатам парламента должности в кабинете министров в обмен на их поддержку. Один из источник газеты сообщил, что Рейнер присоединилась к влиятельной группе депутатов парламента, которые представляют левые фракции Лейбористской партии. Группа насчитывает 70 членов, и в будущем, как отмечается, она может быть использована в качестве инструмента для продвижения кандидата.
Рэйнер ушла в отставку в сентябре на фоне скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры в Англии в размере 40 000 фунтов стерлингов (2,3 млн руб.). Ее союзники считают, что она готова вернуться в политику, и левые в партии отдают ей предпочтение как кандидату на пост лидера, отмечает The Sunday Telegraph.
Рейтинг возглавляемой Стармером Лейбористской партии снизился до 17% – самого низкого уровня за всю историю наблюдений, писало в конце октября Bloomberg. Затем The Daily Mail писала, что депутаты правящей партии выступают за отставку премьер-министра и обсуждают возможные сроки его ухода. По данным газеты, некоторые депутаты хотят дождаться выборов в мае 2026 г., которые «станут катастрофой» для лейбористов в Англии, Шотландии и Уэльсе. Другие утверждают, что «затягивать мучения бессмысленно», и выступают за отстранение Стармера уже в новом году.