WSJ: Белый дом ищет способы снизить стоимость жизни для американцев
Президент США Дональд Трамп и его советники стремятся снизить стоимость жизни для потребителей. Помощники главы государства призвали его сосредоточиться на доступности товаров и разрабатывают планы, чтобы попытаться справиться с недовольством избирателей, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
В частности, Трампа призывают сосредоточиться на доступности лекарств – команда президента обсуждает новые сделки с фармацевтическими компаниями для снижения цен на рецептурные препараты, сообщили официальные лица. Президент также распорядился разработать новые идеи для решения проблемы высокой стоимости жилья, напоминает WSJ.
«Будет непросто снизить цены так, чтобы удовлетворить избирателей, которые, согласно опросам, хотят далеко идущих изменений, которые сделают повседневную жизнь более доступной. Большинство цен диктуются рыночными силами, которые находятся вне контроля президента», – говорится в статье.
Цены на некоторые продукты питания выросли в результате введения тарифов США. В частности, из-за 50%-ных пошлин на импорт из Бразилии подорожал молотый кофе. Снижение тарифов, как отмечает WSJ, является одним из самых мощных инструментов Трампа для влияние на цены. 14 ноября администрация президента заявила, что снизит тарифы на говядину, кофе, орехи, специи и десятки других сельскохозяйственных и продовольственных товаров.
По мнению экономистов, отмена импортных пошлин поможет снизить цены, но многое будет зависеть от количества стран, которые затронет мера. Что касается высокой стоимости, то смягчить ситуацию быстро невозможно, говорится в материале.