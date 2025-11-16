WSJ: Белый дом ищет способы снизить стоимость жизни для американцев

Цены на некоторые продукты питания выросли в результате введения тарифов США. В частности, из-за 50%-ных пошлин на импорт из Бразилии подорожал молотый кофе. Снижение тарифов, как отмечает WSJ, является одним из самых мощных инструментов Трампа для влияние на цены. 14 ноября администрация президента заявила, что снизит тарифы на говядину, кофе, орехи, специи и десятки других сельскохозяйственных и продовольственных товаров.