Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль два села в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под своей контроль села Ровнополье и Малая Токмачка Запорожской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Населенный пункт Ровнополье перешел под контроль российских сил в результате  решительных действий подразделений группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве. Село Малая Токмачка перешло под контроль РФ силами подразделений группировки войск «Днепр».

15 ноября стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Село перешло под контроль российских сил в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток». 11 ноября российская армия заняла село Новоуспеновское в этом же регионе. Тогда группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, отмечали в Минобороны.

