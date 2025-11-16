15 ноября стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Село перешло под контроль российских сил в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток». 11 ноября российская армия заняла село Новоуспеновское в этом же регионе. Тогда группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, отмечали в Минобороны.