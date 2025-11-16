Газета
Reuters: Трамп купил облигации на $82 млн с конца августа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп с 28 августа по 2 октября приобрел корпоративные и муниципальные облигации на сумму не менее $82 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на финансовую отчетность, обнародованную в рамках закона о правительственной этике.

Инвестиции включают сектора, которые, по заявлению агентства, получают выгоду от его политики. Максимальная общая стоимость приобретенных облигаций могла превысить $337 млн.

Корпоративные облигации, приобретенные Трампом, включают предложения от производителей микросхем, таких как Broadcom и Qualcomm, технологические компании, такие как Meta Platforms (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) банки Уолл-стрит Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также Home Depot и CVS Health.

В августе The New Yorker со ссылкой на свои подсчеты сообщил, что Трамп и его семья увеличили свое состояние на $3,4 млрд за два срока его президентства. Монетизация происходила через коммерческие инициативы, включая сделки с недвижимостью на Ближнем Востоке, запуск новых криптовалютных проектов и использование личного бренда.

В частности, продажа токенов NFT принесла $14,4 млн, а запуск World Liberty Financial, позиционирующей себя как «децентрализованная» финансовая компания, принес $412,5 млн, включая инвестиции крипто-миллиардера Джастина Сана в размере $75 млн.

