Reuters: Трамп купил облигации на $82 млн с конца августа

В августе The New Yorker со ссылкой на свои подсчеты сообщил, что Трамп и его семья увеличили свое состояние на $3,4 млрд за два срока его президентства. Монетизация происходила через коммерческие инициативы, включая сделки с недвижимостью на Ближнем Востоке, запуск новых криптовалютных проектов и использование личного бренда.