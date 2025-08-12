Президентство принесло Трампу $3,4 млрд

Президентство принесло Трампу $3,4 млрдС 2017 года его семья расширяет присутствие на Ближнем Востоке и зарабатывает на крипте
Президент США Дональд Трамп и его семья увеличили свое состояние на $3,4 млрд за два срока его президентства. Об этом пишет журнал The New Yorker со ссылкой на свои подсчеты. Монетизация происходила через коммерческие инициативы, включая сделки с недвижимостью на Ближнем Востоке, запуск новых криптовалютных проектов и использование личного бренда.
Недвижимость и Ближний Восток
Доходы от поместья Мар-а-Лаго, где расположен частный клуб Трампа, выросли с $10 млн до $50 млн в год, принеся не менее $125 млн дополнительной прибыли. Отель Trump International в Вашингтоне, открытый в 2016 г., терял деньги на протяжении всего первого срока Трампа. Он был продан в 2022 г. за $375 млн, что, по подсчетам The New Yorker, едва покрыло расходы.
На Ближнем Востоке работал зять Трампа Джаред Кушнер. Он призывал Трампа поддержать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. По завершению первого срока республиканца Кушнер обратился в Саудовский суверенный фонд благосостояния для привлечения $2 млрд для своей инвесткомпании Affinity Partners. Власти и местные консультанты не согласились с этой суммой – в результате ему удалось получить только $320 млн саудовских инвестиций.
Семья Трампа также заключила новые лицензионные сделки в Персидском заливе, включая проект в Омане и четыре новых жилых комплекса в Саудовской Аравии, Дубае и Дохе. Суммарная прибыль – $105,8 млн.
Криптовалюта
Криптовалютный рынок стал новым способом семейства Трампов кратно нарастить свою прибыль. Продажа токенов NFT принесла $14,4 млн, а запуск World Liberty Financial, позиционирующей себя как «децентрализованная» финансовая компания, принес $412,5 млн, включая инвестиции крипто-миллиардера Джастина Сана в размере $75 млн.
Продажа стейблкоинов USD1, поддержанная инвестициями от правящей семьи ОАЭ, может принести Трампам до $243 млн. Совместное предприятие American Bitcoin, в котором Дональд-младший и Эрик Трамп получили долю в $13 млн, также является частью этой стратегии, указывает The New Yorker. Совокупная прибыль от крипты составляет порядка $2,36 млрд.
Truth Social
Социальная сеть Truth Social появилась после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) после попытки штурма его сторонниками Капитолия в 2021 г. В тот день конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов, на которых победу официально одержал Джо Байден.
Проект был реализован через слияние специально учрежденной компании с Digital World Acquisition Corp., что позволило привлечь $293 млн инвестиций. По итогам слияния была образована Trump Media & Technology Group, в которой Трамп получил приблизительно 60%-ную долю в $175 млн. Согласно публичным заявлениям, компания прогнозировала рыночную капитализацию объединенной структуры в $1,7 млрд, что могло бы увеличить стоимость доли Трампа до более чем $1 млрд.
Но Trump Media & Technology Group столкнулась со значительной волатильностью, а показатели прибыли компании за последний год свидетельствуют об убытках, превышающих $400 млн. Сейчас предполагаемая прибыль Трампа от Truth Social оценивается в $25 млн.
Иски о клевете и документальный фильм от Amazon
Трампу удалось получить прибыль и от материалов СМИ. После возвращения Трампа в Белый дом крупные медиакомпании, включая ABC News, Meta и CBS News, выплатили десятки миллионов долларов для урегулирования исков о клевете.
Совокупную сумму выплат The New Yorker оценил в $91 млн. Туда журнал вписал и $28 млн, заработанные первой леди США Меланией Трамп. В декабре 2024 г. Мелании удалось договориться с основателем Amazon Джеффом Безосом о съемке документалки о ее возвращении в Белый дом.
Из материала The New Yorker следует, что с учетом других проектов семейству Трампа удалось заработать порядка $3,4 млрд за два президентских срока с 2017 г. Корреспондент Белого дома от The New York Times Питер Бейкер заявил, что Трамп монетизировал президентство «больше, чем кто-либо из занимавших Белый дом».
Юрист по государственной этике Норм Айзен и сопрезидент левоцентристской группы Public Citizen Роберт Вайсман обеспокоены отсутствием прозрачности в финансовых операциях Трампа, заявив, что «мы не узнаем полной суммы» доходов. Как заявил старейший сторонник реформы финансирования избирательных кампаний в США Фред Вертхаймер, на протяжении десятилетий Трамп постоянно хвастался своим богатством, но теперь он об этом не говорит: «Возможно, он величайший мошенник в истории Америки».