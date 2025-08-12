Газета
Главная / Политика /

Президентство принесло Трампу $3,4 млрд

С 2017 года его семья расширяет присутствие на Ближнем Востоке и зарабатывает на крипте
Максим Цуланов
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп и его семья увеличили свое состояние на $3,4 млрд за два срока его президентства. Об этом пишет журнал The New Yorker со ссылкой на свои подсчеты. Монетизация происходила через коммерческие инициативы, включая сделки с недвижимостью на Ближнем Востоке, запуск новых криптовалютных проектов и использование личного бренда.

Недвижимость и Ближний Восток

Доходы от поместья Мар-а-Лаго, где расположен частный клуб Трампа, выросли с $10 млн до $50 млн в год, принеся не менее $125 млн дополнительной прибыли. Отель Trump International в Вашингтоне, открытый в 2016 г., терял деньги на протяжении всего первого срока Трампа. Он был продан в 2022 г. за $375 млн, что, по подсчетам The New Yorker, едва покрыло расходы.

Что означает признание Трампа виновным в мошенничестве

Политика / Международные новости

На Ближнем Востоке работал зять Трампа Джаред Кушнер. Он призывал Трампа поддержать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. По завершению первого срока республиканца Кушнер обратился в Саудовский суверенный фонд благосостояния для привлечения $2 млрд для своей инвесткомпании Affinity Partners. Власти и местные консультанты не согласились с этой суммой – в результате ему удалось получить только $320 млн саудовских инвестиций.

Семья Трампа также заключила новые лицензионные сделки в Персидском заливе, включая проект в Омане и четыре новых жилых комплекса в Саудовской Аравии, Дубае и Дохе. Суммарная прибыль – $105,8 млн.

Криптовалюта

Криптовалютный рынок стал новым способом семейства Трампов кратно нарастить свою прибыль. Продажа токенов NFT принесла $14,4 млн, а запуск World Liberty Financial, позиционирующей себя как «децентрализованная» финансовая компания, принес $412,5 млн, включая инвестиции крипто-миллиардера Джастина Сана в размере $75 млн.

Продажа стейблкоинов USD1, поддержанная инвестициями от правящей семьи ОАЭ, может принести Трампам до $243 млн. Совместное предприятие American Bitcoin, в котором Дональд-младший и Эрик Трамп получили долю в $13 млн, также является частью этой стратегии, указывает The New Yorker. Совокупная прибыль от крипты составляет порядка $2,36 млрд.

Читайте также:Трамп подбросил «монетку»: как рынок принял его мемкоин

Truth Social

Социальная сеть Truth Social появилась после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) после попытки штурма его сторонниками Капитолия в 2021 г. В тот день конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов, на которых победу официально одержал Джо Байден.

Проект был реализован через слияние специально учрежденной компании с Digital World Acquisition Corp., что позволило привлечь $293 млн инвестиций. По итогам слияния была образована Trump Media & Technology Group, в которой Трамп получил приблизительно 60%-ную долю в $175 млн. Согласно публичным заявлениям, компания прогнозировала рыночную капитализацию объединенной структуры в $1,7 млрд, что могло бы увеличить стоимость доли Трампа до более чем $1 млрд.

Но Trump Media & Technology Group столкнулась со значительной волатильностью, а показатели прибыли компании за последний год свидетельствуют об убытках, превышающих $400 млн. Сейчас предполагаемая прибыль Трампа от Truth Social оценивается в $25 млн.

Иски о клевете и документальный фильм от Amazon

Трампу удалось получить прибыль и от материалов СМИ. После возвращения Трампа в Белый дом крупные медиакомпании, включая ABC News, Meta и CBS News, выплатили десятки миллионов долларов для урегулирования исков о клевете.

Трамп рассматривает возможность подачи иска против главы ФРС

Политика / Международные новости

Совокупную сумму выплат The New Yorker оценил в $91 млн. Туда журнал вписал и $28 млн, заработанные первой леди США Меланией Трамп. В декабре 2024 г. Мелании удалось договориться с основателем Amazon Джеффом Безосом о съемке документалки о ее возвращении в Белый дом. 

Из материала The New Yorker следует, что с учетом других проектов семейству Трампа удалось заработать порядка $3,4 млрд за два президентских срока с 2017 г. Корреспондент Белого дома от The New York Times Питер Бейкер заявил, что Трамп монетизировал президентство «больше, чем кто-либо из занимавших Белый дом».

Юрист по государственной этике Норм Айзен и сопрезидент левоцентристской группы Public Citizen Роберт Вайсман обеспокоены отсутствием прозрачности в финансовых операциях Трампа, заявив, что «мы не узнаем полной суммы» доходов. Как заявил старейший сторонник реформы финансирования избирательных кампаний в США Фред Вертхаймер, на протяжении десятилетий Трамп постоянно хвастался своим богатством, но теперь он об этом не говорит: «Возможно, он величайший мошенник в истории Америки».

