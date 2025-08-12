Президентство принесло Трампу $3,4 млрд

Доходы от поместья Мар-а-Лаго, где расположен частный клуб Трампа, выросли с $10 млн до $50 млн в год, принеся не менее $125 млн дополнительной прибыли. Отель Trump International в Вашингтоне, открытый в 2016 г., терял деньги на протяжении всего первого срока Трампа. Он был продан в 2022 г. за $375 млн, что, по подсчетам The New Yorker, едва покрыло расходы.