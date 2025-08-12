Трамп рассматривает возможность подачи иска против главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность подачи судебного иска против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, претензии связаны с «грубо некомпетентной работой», которую он проделал в управлении строительством зданий ФРС.
«$3 млрд за работу, которая должна была стоить $50 млн», – отметил он.
7 августа Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС Стивена Мирана, уточнив, что рассматривает его кандидатуру как временную (до 31 января 2026 г.) и продолжит поиск постоянного заместителя.
Американский лидер, по данным CBS News от 16 июля, получил поддержку сенаторов-республиканцев на отставку Пауэлла. Bloomberg 21 июля сообщал, что поводом может стать дорогостоящая реновация штаб-квартиры регулятора, по которой Пауэллу могут инкриминировать мошенничество.