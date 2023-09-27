Что означает признание Трампа виновным в мошенничестве

Что означает признание Трампа виновным в мошенничествеЭтот дело может повлиять на бизнес и репутацию экс-президента США
Судья штата Нью-Йорк на Манхэттене Артур Энгорон признал бывшего президента США Дональда Трампа и его сыновей Эрика и Дональда и бывшего финдиректора Trump Organization Аллена Вайссельберга виновными в мошенничестве по гражданскому иску прокурора Летиции Джеймс. В 35-страничном постановлении отмечается, что экс-президент завышал стоимость своих активов на миллиарды долларов при подаче финансовых деклараций в банки и страховые компании.
Как результат, Джеймс теперь имеет право потребовать от суда аннулировать все бизнес-лицензии, выданные Trump Organization, что существенно ограничивает ее операции и может привести к ее закрытию. Ей также может грозить штраф в $250 млн, а самому Трампу могут навсегда запретить вести бизнес в штате. Дальнейшее рассмотрение иска назначено на 2 октября.
Сейчас суд пришел к мнению, что Трамп значительно переоценивал свои активы и преувеличивал чистый капитал при оформлении документов с целью получить лучшие условия при сделках с недвижимостью. Другими пунктами обвинений остаются фальсификация корпоративной отчетности и предоставление ложных данных.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск против Трампа за мошенничество и введение в заблуждение госорганов 21 сентября 2022 г. В нем утверждалось, что компания Trump Organization нарушала закон при подготовке ежегодных отчетов о финансовом состоянии Трампа с 2011 по 2021 гг. «С помощью своих детей и топ-руководителей Trump Organization Дональд Трамп ложно раздувал свой собственный капитал на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему», — говорила Джеймс.
В частности, были завышены стоимость поместья Мар-а-Лаго во Флориде (в одном отчете оно оценивалось до $612,1 млн вместо максимальной рыночной стоимости $27,6 млн), цена и площадь пентхауса в Trump Tower на Манхэттене (его у Трампа оценивали в $327 млн — в три раза больше разумной оценки), а также офисных зданий и полей для гольфа. Всего ответчики переоценили свои активы на сумму от $812 млн до $2,2 млрд. «Расхождения такого порядка со стороны застройщика можно считать только мошенничеством», — отметил судья. Как пишет The New York Times, теперь бывший президент может потерять контроль над своей коммерческой недвижимостью на Уолл-стрит, в Нижнем Манхэттене, над семейным поместьем в округе Вестчестер, а также Trump Tower и гольф-клубом в Вестчестере.
Кроме того, была удовлетворена просьба прокурора о введении санкций против пяти адвокатов Трампа за выдвижение в суде отклоненных еще в ходе расследования аргументов. Они получили штрафы по $7500, так как их аргументы были «совершенно необоснованными».
В ходе расследования Трамп говорил, что ничего страшного в завышенной оценке его недвижимости в определенные года не было, так как затем ее стоимость все равно росла, а он мог бы найти «покупателей из Саудовской Аравии», которые бы согласились заплатить выше рыночных цен.
После вынесения решения суда Трамп назвал вердикт политически мотивированными и сообщил, что планирует обжаловать его в апелляционном порядке. «Это попытка нанести серьезный ущерб пока что кандидату от ведущей оппозиционной партии. Ничего подобного в нашей стране еще не случалось. Мои гражданские права были нарушены, и любой апелляционный суд, федеральный или штата, должен отменить это ужасное антиамериканское решение. Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это с вами!» – написал он в соцсети TruthSocial.
Против Трампа сейчас расследуются еще пять дел, четыре из которых – уголовные.
Суть дела о мошенничестве состоит именно в том, что, когда Трампу нужно было платить налоги, то его организации и менеджеры, одним из которых был он сам, занижали стоимость недвижимости и ее состояние, пояснил «Ведомостям» юрист из США Игорь Слабых. Когда же нужно было получать кредиты – то завышали площадь и качество, продолжает эксперт. Обе стороны подали ходатайства о вынесении так называемого summary judgment до начала процесса, которое означает, что дело не нужно рассматривать по существу, потому что у сторон нет спора относительно фактических обстоятельств, а суду не нужно допрашивать свидетелей для их установления – все установлено в деле и суду достаточно ознакомиться с документами, объясняет юрист.
Заседание по summary judgment прошло на прошлой неделе, и сегодня судья вынес решение, отказав ответчикам в прекращении дела, – они настаивали, что из документов было очевидно отсутствие нарушения, мошенничества. Также судья рассмотрел ходатайство прокуратуры и частично с ним согласился по одному из оснований иска о том, что ответчики совершали «гражданское мошенничество», искажая и манипулируя ценами, то есть иск частично удовлетворен, говорит Слабых.
«Дальше по этому иску остаются другие требования, которые будут рассматриваться, так как наличных документов для решения все еще не достаточно. По сути, судья согласился с главным требованием прокуратуры. Трампу и другим ответчикам по этому делу не грозит уголовного наказания, кроме возмещения ущерба и потенциально возможной ликвидации Trump Organisation», – полагает юрист.
Суд Нью-Йорка постановил, что Трамп и другие ответчики, включая его сыновей, несут ответственность за мошенничество в связи с предоставлением ложных сведений при подаче деклараций в финансовые организации, говорит соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. Несмотря на использование термина «мошенничество», обвинения по этому делу носят гражданско-правовой характер и в отличие от уголовных дел не влекут для него ни судимости, ни лишение свободы, говорит Винокурова. Вместе с тем, юридическое признание Трампа мошенником может стать для него репутационным ударом, ведь его предвыборная кампания основана, в том числе, на успехе бизнес империи, который, по-видимому, мог быть сильно преувеличен, объясняет юрист.
Очевидно, что Трамп и его команда попытаются оспорить выводы суда, добавляет Винокурова. Пока эти выводы сделаны в виде так называемого summary judgement (судебное решение в упрощенном порядке) и суду еще предстоит рассмотреть обвинения по другим пунктам, отмечает юрист. При худшем сценарии развития событий Трампа могут обязать выплатить ущерб в размере $250 млн и отстранить от работы в Trump Organisation.
«У компании также могут быть окончательно отозваны лицензии на ведение ряда бизнес-операций и иные корпоративные разрешения. Соответственно, хотя формально в рамках этого дела не рассматривается вопрос о ликвидации Trump Organization, фактически решается ее дальнейшая судьба», – заключает Винокурова.