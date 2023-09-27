Что означает признание Трампа виновным в мошенничестве

Суть дела о мошенничестве состоит именно в том, что, когда Трампу нужно было платить налоги, то его организации и менеджеры, одним из которых был он сам, занижали стоимость недвижимости и ее состояние, пояснил «Ведомостям» юрист из США Игорь Слабых. Когда же нужно было получать кредиты – то завышали площадь и качество, продолжает эксперт. Обе стороны подали ходатайства о вынесении так называемого summary judgment до начала процесса, которое означает, что дело не нужно рассматривать по существу, потому что у сторон нет спора относительно фактических обстоятельств, а суду не нужно допрашивать свидетелей для их установления – все установлено в деле и суду достаточно ознакомиться с документами, объясняет юрист.