Американский суд признал Трампа виновным в мошенничестве
Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве из-за того, что тот завышал стоимость своих активов на миллиарды долларов при подаче финансовых деклараций в банки и страховые компании, сообщает Bloomberg.
Иск был подан прокуратурой штата Нью-Йорк в сентябре 2022 г., рассмотрение дела продолжится 2 октября. В фокусе внимания окажутся обвинения в фальсификации корпоративной отчетности и предоставлении ложных финансовых данных. Кроме того, штат требует взыскать с Трампа $250 млн в качестве компенсации.
Ответчиками по иску также выступают риэлтерская компания Трампа и два его взрослых сына. Их обвинили в искусственном завышении стоимости крупнейших активов экс-президента в период с 2011 по 2021 гг. для того, чтобы получить более выгодные условия при сотрудничестве с банками и страховщиками.
Агентство отмечает, что бывший глава Белого дома, скорее всего, обжалует решение суда. В целом это одно из шести дел против Трампа, включая четыре уголовных преследования, которые будут рассмотрены в суде в преддверии президентских выборов 2024 г.
Трамп называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и обвиняет администрацию президент США Джо Байдена в преследовании своего главного оппонента. Республиканец в настоящее время опережает демократа по популярности в опросах.
Прокурор Нью-Йорка подала иск как к Трампу, так и к его детям, финансовому директору Trump Organisation и самой организации, в котором обвиняла всех ответчиков в мошенничестве, но это гражданские дело, пояснил «Ведомостям» юрист из США Игорь Слабых. Суть дела заключается в том, что, когда Трампу нужно было платить налоги, его организации и менеджеры, одним из которых был он сам, занижали стоимость недвижимости и ее состояние. Но когда нужно было получать кредиты – завышали площадь и качество, продолжает Слабых.
Процесс по этому делу должен был начаться 3 октября, обе стороны подали ходатайства о вынесении так называемого summary judjement, которое означает, что дело не нужно рассматривать по существу, потому что у сторон нет спора относительно фактических обстоятельств, а суду не нужно допрашивать свидетелей для их установлении – все установлено в деле и суду достаточно ознакомиться с документами, объясняет юрист.
Заседание по summary judjement прошло на прошлой неделе и сегодня судья вынес решение, отказав ответчикам в прекращении дела – они настаивали, что из документов было очевидно отсутствие нарушения, мошенничества. Также судья рассмотрел ходатайство прокуратуры и частично с ним согласился по одному из оснований иска о том, что ответчики совершали «гражданское мошенничество» искажая и манипулируя ценами, то есть иск частично удовлетворен, говорит Слабых.
«Дальше по этому иску остаются другие требования, которые будут рассматриваться, так как наличных документов для решения все еще не достаточно. По сути, судья согласился с главным требованием прокуратуры. Трампу и другим ответчикам по этому делу не грозит уголовного наказания, кроме возмещения ущерба и, потенциально, возможной ликвидации Trump Organisation», – полагает юрист.