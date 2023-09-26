Американский суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Прокурор Нью-Йорка подала иск как к Трампу, так и к его детям, финансовому директору Trump Organisation и самой организации, в котором обвиняла всех ответчиков в мошенничестве, но это гражданские дело, пояснил «Ведомостям» юрист из США Игорь Слабых. Суть дела заключается в том, что, когда Трампу нужно было платить налоги, его организации и менеджеры, одним из которых был он сам, занижали стоимость недвижимости и ее состояние. Но когда нужно было получать кредиты – завышали площадь и качество, продолжает Слабых.