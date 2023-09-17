Трамп исключил выдвижение на третий срок в случае победы на выборах 2024 года
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит следующей осенью на выборах президента. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.
Политика спросили, существует ли какой-либо сценарий, при котором Трамп будет баллотироваться на третий срок, если одержит победу на предстоящих выборах.
«Нет», — ответил Трамп.
Экс-президент США также порассуждал об американской демократии: он заявил, что такая система ему нравится, но не так, как она устроена в США. Он подтвердил, что демократия «является наиболее эффективной формой правления», но добавил, что это должна быть «справедливая демократия», а в его стране она сейчас таковой не является.
Политик связал такую оценку с выдвинутыми против него обвинениями за ненадлежащее обращение с секретными документами. Кроме того, Трамп недоволен «жесткими» вопросами со стороны прессы.
«Нам нужны свободные и справедливые средства массовой информации. И, честно говоря, если таковых нет, очень, очень сложно привести в порядок нашу страну», – сказал он.
Бывший президент также заявил в интервью, что не имеет отношения к попыткам республиканцев объявить главе государства Джо Байдену импичмент.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, намерен стать кандидатом от Демократической партии, однако для этого ему придется победить в ходе праймериз действующего президента США Джо Байдена, который намерен остаться у власти на второй срок. Среди республиканцев о выдвижении своей кандидатуры объявили в том числе бывший президент США Дональд Трамп – на данный момент он является наиболее популярным представителем республиканцев, несмотря на уголовное дело о хранении секретных документов.