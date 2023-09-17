Трамп исключил выдвижение на третий срок в случае победы на выборах 2024 года

Экс-президент США также порассуждал об американской демократии: он заявил, что такая система ему нравится, но не так, как она устроена в США. Он подтвердил, что демократия «является наиболее эффективной формой правления», но добавил, что это должна быть «справедливая демократия», а в его стране она сейчас таковой не является.