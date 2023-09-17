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Политика

Трамп исключил выдвижение на третий срок в случае победы на выборах 2024 года

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит следующей осенью на выборах президента. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

Политика спросили, существует ли какой-либо сценарий, при котором Трамп будет баллотироваться на третий срок, если одержит победу на предстоящих выборах. 

«Нет», — ответил Трамп. 

Экс-президент США также порассуждал об американской демократии: он заявил, что такая система ему нравится, но не так, как она устроена в США. Он подтвердил, что демократия «является наиболее эффективной формой правления», но добавил, что это должна быть «справедливая демократия», а в его стране она сейчас таковой не является. 

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Политик связал такую оценку с выдвинутыми против него обвинениями за ненадлежащее обращение с секретными документами. Кроме того, Трамп недоволен «жесткими» вопросами со стороны прессы.

«Нам нужны свободные и справедливые средства массовой информации. И, честно говоря, если таковых нет, очень, очень сложно привести в порядок нашу страну», – сказал он.

Бывший президент также заявил в интервью, что не имеет отношения к попыткам республиканцев объявить главе государства Джо Байдену импичмент.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, намерен стать кандидатом от Демократической партии, однако для этого ему придется победить в ходе праймериз действующего президента США Джо Байдена, который намерен остаться у власти на второй срок. Среди республиканцев о выдвижении своей кандидатуры объявили в том числе бывший президент США Дональд Трамп – на данный момент он является наиболее популярным представителем республиканцев, несмотря на уголовное дело о хранении секретных документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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