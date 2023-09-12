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Политика

Республиканцы запустили расследование в рамках импичмента президента Байдена

Ведомости

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы «обнаружили серьезные и достоверные обвинения» в отношении президента США Джо Байдена, которые послужат основой для расследования в рамках процедуры импичмента, сообщает Fox News.

Маккарти выступил с заявлением, в котором подробно изложил обвинения в «злоупотреблении властью, обструкции и коррупции» со стороны Байдена. Он объявил, что республиканцы начнут официальное расследование в рамках импичмента президента.

«В ходе наших расследований мы обнаружили, что президент Байден действительно солгал американскому народу о том, что ему не было известно о зарубежных деловых связях его семьи», – сказал Маккарти.

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По его словам, очевидцы свидетельствуют, что президент неоднократно звонил по телефону, общался, ужинал, в результате чего сын Байдена и деловые партнеры его сына получали миллионы долларов.

В конце июля Маккарти предлагал инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена для расследования обвинений в коррупции, связанных с ним и его сыном Хантером. 28 августа Маккарти сообщил, что республиканцы собрали достаточное количество информации, которая позволит инициировать процедуру импичмента. 1 сентября телеканал NBC News сообщил, что Белый дом создал команду, чтобы противостоять вероятному расследованию в рамках импичмента действующего президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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