Республиканцы запустили расследование в рамках импичмента президента Байдена
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы «обнаружили серьезные и достоверные обвинения» в отношении президента США Джо Байдена, которые послужат основой для расследования в рамках процедуры импичмента, сообщает Fox News.
Маккарти выступил с заявлением, в котором подробно изложил обвинения в «злоупотреблении властью, обструкции и коррупции» со стороны Байдена. Он объявил, что республиканцы начнут официальное расследование в рамках импичмента президента.
«В ходе наших расследований мы обнаружили, что президент Байден действительно солгал американскому народу о том, что ему не было известно о зарубежных деловых связях его семьи», – сказал Маккарти.
По его словам, очевидцы свидетельствуют, что президент неоднократно звонил по телефону, общался, ужинал, в результате чего сын Байдена и деловые партнеры его сына получали миллионы долларов.
В конце июля Маккарти предлагал инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена для расследования обвинений в коррупции, связанных с ним и его сыном Хантером. 28 августа Маккарти сообщил, что республиканцы собрали достаточное количество информации, которая позволит инициировать процедуру импичмента. 1 сентября телеканал NBC News сообщил, что Белый дом создал команду, чтобы противостоять вероятному расследованию в рамках импичмента действующего президента.