СМИ: Белый дом начал готовиться к ответу на возможный запуск импичмента Байдена

Ранее Politico писало, что республиканцы подозревают Джо Байдена и его сына в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники экс-президента Дональда Трампа заявляют, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам украинского нефтегазового холдинга Burisma, где он был членом совета директоров. По версии сторонников Трампа, Джо Байден, занимавший при бывшем президенте США Бараке Обаме должность вице-президента, пытаясь помочь сыну, оказывал давление на украинские власти и добился отставки генпрокурора Виктора Шокина, ведущего расследование против владельца Burisma Николая Злочевского. Данную информацию позже подтвердил сам Шокин, при этом Украина взамен получила многомилионные выплаты.