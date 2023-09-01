СМИ: Белый дом начал готовиться к ответу на возможный запуск импичмента Байдена
Администрация действующего президента США Джо Байдена начала подготовку к возможному запуску процедуры импичмента в его отношении. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Белый дом создал команду из двух десятков юристов, советников по законодательству и специалистов по связям с общественностью, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», – сказано в сообщении.
По информации телеканала, советники Байдена намерены дать отпор расследованию со стороны республиканцев и представить их действия как попытку создать хаос.
В конце июля спикер палаты представителей США Кевин Маккарти предлагал инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена для дальнейшего расследования обвинений в коррупции, связанных с ним и его сыном Хантером. 28 августа Маккарти сообщил, что у республиканцев есть достаточное количество информации, которое позволит инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена.
Ранее Politico писало, что республиканцы подозревают Джо Байдена и его сына в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники экс-президента Дональда Трампа заявляют, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам украинского нефтегазового холдинга Burisma, где он был членом совета директоров. По версии сторонников Трампа, Джо Байден, занимавший при бывшем президенте США Бараке Обаме должность вице-президента, пытаясь помочь сыну, оказывал давление на украинские власти и добился отставки генпрокурора Виктора Шокина, ведущего расследование против владельца Burisma Николая Злочевского. Данную информацию позже подтвердил сам Шокин, при этом Украина взамен получила многомилионные выплаты.
Сын действующего президента США уже фигурировал в скандалах, связанных с коррупцией. Ранее против Хантера были выдвинуты федеральные обвинения по итогам расследования прокурора Дэвида Вайса из штата Делавэр. Само расследование было начато еще в 2018 г. и касалось изначально потенциальных нарушений налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, главным образом в КНР. В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017–2018 гг.