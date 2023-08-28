В США допустили начало процедуры импичмента в отношении Байдена
Собранная информация о действующем президенте США Джо Байдене позволяет республиканцам инициировать в его отношении процедуру импичмента. Об этом заявил спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News.
«Если вы посмотрите на всю информацию, которую нам удалось собрать до сих пор, то, что придется обратиться к инициированию процедуры импичмента, станет естественным шагом вперед», — сказал он.
Маккарти пояснил, что эта процедура даст конгрессу высшие юридические полномочия для получения всей необходимой им информации о семье Байдена.
По словам республиканца, основаниями для инициирования процедуры импичмента стали обнаруженные следователями «76 отчетов о подозрительной деятельности с банковских счетов семьи Байдена, показания осведомителей о взяточничестве и предполагаемые доказательства того, что 20 подставных компаний переводили деньги, которые были направлены на семейные банковские счета».
В конце июля Маккарти предлагал инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена для дальнейшего расследования обвинений в коррупции, связанных с ним и его сыном Хантером.
Ранее Politico писало, что республиканцы подозревают Джо Байдена и его сына в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники Трампа считали, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам украинского нефтегазового холдинга Burisma, где Хантер был членом совета директоров. По версии сторонников Трампа, Джо Байден, занимавший при бывшем президенте США Бараке Обаме должность вице-президента, пытаясь помочь сыну, оказывал давление на украинские власти и добился отставки генпрокурора Виктора Шокина, ведущего расследование против владельца Burisma Николая Злочевского.
Сын действующего президента США уже фигурировал в скандалах, связанных с коррупцией. Ранее против Хантера были выдвинуты федеральные обвинения по итогам расследования прокурора Дэвида Вайса из штата Делавэр. Само расследование было начато еще в 2018 г. и касалось изначально потенциальных нарушений налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, главным образом в КНР. В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017–2018 гг. В итоге он заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов. Представители Республиканской партии эту сделку раскритиковали, назвав ее слишком мягкой.