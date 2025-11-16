Путин примет в Москве глав Совета правительств государств ШОС

1 сентября Путин принял участие в саммите ШОС в китайском Тяньцзине. Значительную часть своего выступления на саммите Путин посвятил ситуации на Украине. Он заявил, что кризис возник «не в результате нападения», а в результате «государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом».