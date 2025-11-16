Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин примет в Москве глав Совета правительств государств ШОС

Ведомости

Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту (ИИ), сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В расписании главы государства запланированы встреча с главами Совета правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин также примет участие в формате телемоста в церемонии закладки нового ледокола. Неделя завершится совещанием с членами Совета безопасности России.

17 ноября на полях заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС пройдет Форум ШОС по устойчивому развитию.

1 сентября Путин принял участие в саммите ШОС в китайском Тяньцзине. Значительную часть своего выступления на саммите Путин посвятил ситуации на Украине. Он заявил, что кризис возник «не в результате нападения», а в результате «государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь