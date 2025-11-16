Путин примет в Москве глав Совета правительств государств ШОС
Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту (ИИ), сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
В расписании главы государства запланированы встреча с главами Совета правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин также примет участие в формате телемоста в церемонии закладки нового ледокола. Неделя завершится совещанием с членами Совета безопасности России.
17 ноября на полях заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС пройдет Форум ШОС по устойчивому развитию.
1 сентября Путин принял участие в саммите ШОС в китайском Тяньцзине. Значительную часть своего выступления на саммите Путин посвятил ситуации на Украине. Он заявил, что кризис возник «не в результате нападения», а в результате «государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом».