Миротворцы ООН обвинили Израиль в обстреле из танка в Ливане

Это не первый инцидент с миротворцами. В октябре 2024 г. ЦАХАЛ также по ошибке атаковала сотрудников UNIFIL. Были ранены двое миротворцев ООН. В израильской армии утверждали, что ливанское движение «Хезболла» намеренно действует вблизи постов ВСООНЛ, тем самым подвергая опасности миротворцев.