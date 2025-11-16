Газета
Главная / Политика /

Миротворцы ООН обвинили Израиль в обстреле из танка в Ливане

Ведомости

Израильская армия атаковала миротворцев ООН из танка «Меркава». Об этом сообщили во временных силах ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL).

«Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по миротворцам ВСООНЛ из танка “Меркава” неподалеку от позиции, которую Израиль установил на ливанской территории», – говорится в сообщении.

Снаряды крупнокалиберного пулемета разорвались «примерно в пяти метрах» от миротворцев, которые передвигались пешком, заявили в UNIFIL. Никто не пострадал. Миротворцам удалась связаться с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) для остановки огня, танк отступил через 30 минут после уведомления.

Это не первый инцидент с миротворцами. В октябре 2024 г. ЦАХАЛ также по ошибке атаковала сотрудников UNIFIL. Были ранены двое миротворцев ООН. В израильской армии утверждали, что ливанское движение «Хезболла» намеренно действует вблизи постов ВСООНЛ, тем самым подвергая опасности миротворцев.

11 ноября этого года Израиль обвинил «Хезболлу» в контрабанде оружия через Сирию. По словам официального представителя ЦАХАЛ Надава Шошани, «Хезболла» продолжает действовать к югу от реки Литани, что противоречит условиям перемирия.

