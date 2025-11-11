Израиль обвинил «Хезболлу» в контрабанде оружия через Сирию
Израильские военные обвинили ливанскую вооруженную группировку «Хезболла» в контрабанде оружия через территорию Сирии, сообщает Reuters. По словам официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани, действия группировки нарушают соглашение о прекращении огня, заключенное в 2024 г.
Шошани заявил, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» продолжает действовать к югу от реки Литани, что противоречит условиям перемирия. «Мы работаем над тем, чтобы предотвратить контрабанду оружия и перекрыть наземные пути из Сирии в Ливан. В этом направлении мы добились больших успехов, но угроза сохраняется», – отметил он.
Израиль, по словам военного представителя, продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.
Ливанская сторона, в свою очередь, обвиняет Израиль в нарушении перемирия. Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам заявили, что израильские силы удерживают пять стратегических высот на юге страны и продолжают наносить авиаудары по ливанской территории.
Глава «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение по-прежнему соблюдает соглашение о прекращении огня и «альтернативы ему нет». Он отметил, что «Хезболла» не согласна на полное разоружение.
По данным Reuters, Израиль оказывает давление на ливанскую армию, требуя ускорить процесс разоружения «Хезболлы». В то же время источники в службах безопасности Ливана утверждают, что армия придерживается осторожной стратегии и не проводит обыски в частных домах, опасаясь дестабилизации и возобновления гражданского конфликта.
8 ноября ЦАХАЛ сообщал, что израильские военные уничтожили двух боевиков «Хезболлы» на юге Ливана. По информации ЦАХАЛ, участники движения занимались контрабандой оружия для «Хезболлы», а их действия представляли «грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном».