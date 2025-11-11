Израиль обвинил «Хезболлу» в контрабанде оружия через Сирию

Шошани заявил, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» продолжает действовать к югу от реки Литани, что противоречит условиям перемирия. «Мы работаем над тем, чтобы предотвратить контрабанду оружия и перекрыть наземные пути из Сирии в Ливан. В этом направлении мы добились больших успехов, но угроза сохраняется», – отметил он.