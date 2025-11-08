Армия обороны Израиля заявила о ликвидации двух бойцов «Хезболлы» в Ливане

Осенью на границе двух стран сохраняется высокая напряженность, писал The Times of Israel. Сообщалось, что стороны регулярно обмениваются ударами, а ЦАХАЛ продолжает наносить точечные атаки по объектам и командирам «Хезболлы». В конце октября стало известно о гибели начальника отдела материально-технического обеспечения группировки «Хезболла» на юге Ливана. Он был убит в результате удара израильского беспилотника.