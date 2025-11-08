Армия обороны Израиля заявила о ликвидации двух бойцов «Хезболлы» в Ливане
Израильские военные уничтожили двух боевиков «Хезболлы» на юге Ливана, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Войска армии 8 ноября нанесли удар по району Шебаа на юге Ливана. В результате были ликвидированы двое бойцов организации «Ливанские бригады сопротивления», действующей под руководством «Хезболлы». По информации ЦАХАЛ, участники движения занимались контрабандой оружия для «Хезболлы», а их действия представляли «грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном».
6 ноября ЦАХАЛ сообщила о начале серии ударов по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. До этого стало известно об ударах по террористам, действующим на объекте инфраструктуры организации в районе Тира.
В ноябре 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы ЦАХАЛ и изолировать радикальную палестинскую группировку «Хамас».
Осенью на границе двух стран сохраняется высокая напряженность, писал The Times of Israel. Сообщалось, что стороны регулярно обмениваются ударами, а ЦАХАЛ продолжает наносить точечные атаки по объектам и командирам «Хезболлы». В конце октября стало известно о гибели начальника отдела материально-технического обеспечения группировки «Хезболла» на юге Ливана. Он был убит в результате удара израильского беспилотника.