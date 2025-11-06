Армия обороны Израиля заявила о серии ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Карки «руководил и продвигал усилия по восстановлению военных возможностей "Хезболлы" на юге Ливана» и отвечал за восстановление инфраструктуры, поврежденной в ходе прошлогодних боевых действий. Кроме того, он координировал перевозку и хранение вооружений на юге страны.