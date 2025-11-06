Армия обороны Израиля заявила о серии ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
До этого сообщалось об ударах по террористам, действующим на объекте инфраструктуры «Хезболлы» в районе Тира на юге Ливана.
По данным израильской армии, этот объект использовался для производства оборудования для «Хезболлы», которые направляли на восстановление ранее атакованной инфраструктуры группировки.
«Армия обороны Израиля будет продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу государству Израиль», – говорилось в сообщении.
24 октября The Times of Israel сообщала, что начальник отдела материально-технического обеспечения йеменской группировки «Хезболла» на юге Ливана Аббас Хассан Карки был убит в результате удара израильского беспилотника.
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Карки «руководил и продвигал усилия по восстановлению военных возможностей "Хезболлы" на юге Ливана» и отвечал за восстановление инфраструктуры, поврежденной в ходе прошлогодних боевых действий. Кроме того, он координировал перевозку и хранение вооружений на юге страны.