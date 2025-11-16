Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша потребовала от ФРГ отменить аукцион связанных с Холокостом вещей

Ведомости

Польские власти призвали отменить аукцион в Германии, где запланировала продажа вещей и документов узников немецких концлагерей, включая Освенцим. После критики Варшавы анонс мероприятия исчез с сайта аукционного дома Felzmann в Нойсе, передает Polsat News.

Аукцион планировалось провести 17 ноября. В пресс-службе президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что польское правительство могло бы потребовать реституции и выкупить все памятные вещи жертв немецких преступлений. Президент ожидает, что правительство также включит стоимость этого мероприятия в «общий счет репараций».

Министерство культуры и национального наследия «решительно осуждает действия аукционного дома в Нойсе», заявила также глава ведомства Марта Ченковска. 

Фото.

Главная «фабрика смерти»: как выглядел Освенцим и кто его освободил

Победа-80 / Фото

«Мы не согласны с тем, чтобы с памятью жертв преступлений обращались как с товаром. Это не предмет торговли, а ответственность – моральная, историческая и человеческая. Такая практика глубоко неприемлема», – заявила она.

По мнению министра, аукцион должен быть отменен, а выставленные на продажу предметы необходимо вернуть учреждениям, которые «с уважением и заботой хранят память о жертвах нацистских преступлений».

Министры иностранных дел Польши и Германии обсудили скандальный аукцион, пишет Polsat News. Глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что в ходе переговоров стороны согласились, что «подобные беззакония необходимо предотвратить».

После публикации новостей о запланированном мероприятии в польских СМИ информация об аукционе пропала с его сайта. Сикорский подтвердил, что все артефакты уже «исчезли». Он подчеркнул, что их следует вернуть на «места памяти этих преступлений, чтобы они стали напоминанием о временах и документом для будущих поколений».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте