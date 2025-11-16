Польша потребовала от ФРГ отменить аукцион связанных с Холокостом вещей

После публикации новостей о запланированном мероприятии в польских СМИ информация об аукционе пропала с его сайта. Сикорский подтвердил, что все артефакты уже «исчезли». Он подчеркнул, что их следует вернуть на «места памяти этих преступлений, чтобы они стали напоминанием о временах и документом для будущих поколений».