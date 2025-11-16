Польша потребовала от ФРГ отменить аукцион связанных с Холокостом вещей
Польские власти призвали отменить аукцион в Германии, где запланировала продажа вещей и документов узников немецких концлагерей, включая Освенцим. После критики Варшавы анонс мероприятия исчез с сайта аукционного дома Felzmann в Нойсе, передает Polsat News.
Аукцион планировалось провести 17 ноября. В пресс-службе президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что польское правительство могло бы потребовать реституции и выкупить все памятные вещи жертв немецких преступлений. Президент ожидает, что правительство также включит стоимость этого мероприятия в «общий счет репараций».
Министерство культуры и национального наследия «решительно осуждает действия аукционного дома в Нойсе», заявила также глава ведомства Марта Ченковска.
«Мы не согласны с тем, чтобы с памятью жертв преступлений обращались как с товаром. Это не предмет торговли, а ответственность – моральная, историческая и человеческая. Такая практика глубоко неприемлема», – заявила она.
По мнению министра, аукцион должен быть отменен, а выставленные на продажу предметы необходимо вернуть учреждениям, которые «с уважением и заботой хранят память о жертвах нацистских преступлений».
Министры иностранных дел Польши и Германии обсудили скандальный аукцион, пишет Polsat News. Глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что в ходе переговоров стороны согласились, что «подобные беззакония необходимо предотвратить».
После публикации новостей о запланированном мероприятии в польских СМИ информация об аукционе пропала с его сайта. Сикорский подтвердил, что все артефакты уже «исчезли». Он подчеркнул, что их следует вернуть на «места памяти этих преступлений, чтобы они стали напоминанием о временах и документом для будущих поколений».