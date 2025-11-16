Газета
При массовой стрельбе в Ньюарке погиб ребенок

Ведомости

Жертвами массовой стрельбы в американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США) стали 10-летний ребенок и 21-летняя девушка. Об этом пишет New York Post.

Ранения получили 11-летний мальчик и двое мужчин в возрасте 19 и 60 лет, сообщили в прокуратуре округа Эссекс. На месте стрельбы, произошедшей вечером 15 ноября, нашли не менее 17 гильз. Мотив стрелка неизвестен.

Мэр Ньюарка Рас Барака заявил, что город скорбит о жестоком и бессмысленном убийстве 21-летней женщины и 10-летнего мальчика, которых «отняли у родителей, когда их юные жизни только расцветали».

25 октября два человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате массовой стрельбы на вечеринке в округе Робсон (штат Северная Каролина, США).

