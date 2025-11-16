Орбан рассказал, что Меркель повышала на него голос
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель повышала голос на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «больше, чем жена». Об этом Орбан рассказал в интервью MD Meets.
«Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена», – сказал он.
Орбан выразил уважение Меркель и назвал ее «открытым человеком, интеллектуалом».
6 октября Меркель говорила, что Орбана нельзя назвать «троянским конем» президента России Владимира Путина и «это абсурд». По ее словам, Орбан «всегда представлял свою позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал позицию Венгрии».
При этом Меркель не считает правильным, что Орбан регулярно обвиняет Еврокомиссию (ЕК) и Брюссель в нарушениях во внутренней политике.