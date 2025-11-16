Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан рассказал, что Меркель повышала на него голос

Ведомости

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель повышала голос на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «больше, чем жена». Об этом Орбан рассказал в интервью MD Meets.

«Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена», – сказал он.

Орбан выразил уважение Меркель и назвал ее «открытым человеком, интеллектуалом».

6 октября Меркель говорила, что Орбана нельзя назвать «троянским конем» президента России Владимира Путина и «это абсурд». По ее словам, Орбан «всегда представлял свою позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал позицию Венгрии».

При этом Меркель не считает правильным, что Орбан регулярно обвиняет Еврокомиссию (ЕК) и Брюссель в нарушениях во внутренней политике.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь