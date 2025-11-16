При обрушении медной шахты в ДР Конго погибли 32 человека

В январе в ДР Конго обострился конфликт между Конго и поддерживаемыми Руандой повстанцами из M23. Повстанцы взяли под контроль несколько населенных пунктов на востоке страны. Руанда при этом отрицала обвинения в оказании помощи М23. 15 ноября ДР Конго и повстанцы из M23 подписали рамочное соглашение о прекращении боев.