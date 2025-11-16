При обрушении медной шахты в ДР Конго погибли 32 человека
В результате обрушения кустарной медной шахты в Демократической Республике Конго погибли минимум 32 человека. Об этом сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на губернатора провинции Луалаба Фифи Массука.
«Ассоциация горняков-кустарей» южной провинции Луалабы заявила, что погибли 49 человек, несколько десятков человек пропали без вести.
Губернатор называет причиной оползня дождь, который ослабил грунт. Несколько источников в гражданском обществе Луалабы заявили, что инцидент был результатом конфликта между шахтерами и военными, которым было поручено охранять место добычи.
«Согласно собранным свидетельствам, солдаты открыли огонь, чтобы разогнать старателей, после чего самодельный мост обрушился, что привело к оползню», – говорится в сообщении.
В январе в ДР Конго обострился конфликт между Конго и поддерживаемыми Руандой повстанцами из M23. Повстанцы взяли под контроль несколько населенных пунктов на востоке страны. Руанда при этом отрицала обвинения в оказании помощи М23. 15 ноября ДР Конго и повстанцы из M23 подписали рамочное соглашение о прекращении боев.