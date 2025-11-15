ДР Конго и повстанцы из M23 подписали рамочное соглашение о прекращении боев
Демократическая Республика Конго и повстанческая группировка «Движение 23 марта» (M23) подписали рамочное мирное соглашение, направленное на прекращение боевых действий на востоке Конго, сообщает Reuters. В результате боев в этом году погибли тысячи человек, а сотни тысяч стали беженцами.
Стороны подписали документ 15 ноября в Дохе. Официальные лица Катара и США назвали соглашение важным шагом к миру, но одним из многих, которые еще предстоит сделать. Главный представитель США в регионе Массад Булос сообщил Reuters, что рамочный документ охватывает восемь протоколов, при этом предстоит работа по согласованию порядка реализации шести из них. По его словам, реализация первых двух протоколов, касающихся обмена пленными и мониторинга прекращения огня, шла медленно.
Десятилетний конфликт между Конго и поддерживаемыми Руандой повстанцами из M23 обострился в январе. 26 января Совет Безопасности ООН осудил наступление повстанцев и призвал их покинуть территорию, на которую они претендовали. На следующий день стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль Гому – крупнейший город на востоке страны. Затем повстанцы продолжили продвигаться в провинциях Северное и Южное Киву. Руанда, как пишет Reuters, долгое время отрицала обвинения в оказании помощи М23.
В апреле в ДР Конго сообщили о гибели за два дня более 50 человек на востоке республики. Сейчас волна насилия в стране продолжается несмотря на дипломатические процессы в Вашингтоне и Дохе. По данным Reuters, 14 ноября местные власти сообщили о гибели не менее 28 человек от рук боевиков на востоке провинции Северное Киву.