ДР Конго и повстанцы из M23 подписали рамочное соглашение о прекращении боев

В апреле в ДР Конго сообщили о гибели за два дня более 50 человек на востоке республики. Сейчас волна насилия в стране продолжается несмотря на дипломатические процессы в Вашингтоне и Дохе. По данным Reuters, 14 ноября местные власти сообщили о гибели не менее 28 человек от рук боевиков на востоке провинции Северное Киву.