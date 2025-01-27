В ДР Конго повстанцы захватили крупнейший город на востоке страны

М23 сообщила о захвате Гому в заявлении, которое было опубликовано за несколько минут до истечения срока, в течение которого конголезская армия должна была сложить оружие. В заявлении повстанцы просят жителей города сохранять спокойствие, а военных Конго –собраться на центральном стадионе. AP со ссылкой на сотрудников гуманитарной организации, которая находилась в городе, сообщает, что рано утром 27 января по всему городу была слышна стрельба.