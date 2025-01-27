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В ДР Конго повстанцы захватили крупнейший город на востоке страны

Ведомости

Поддерживаемые Руандой повстанцы группировки «Движение 23 марта» (M23) взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому, сообщает Associated Press (AP).

М23 сообщила о захвате Гому в заявлении, которое было опубликовано за несколько минут до истечения срока, в течение которого конголезская армия должна была сложить оружие. В заявлении повстанцы просят жителей города сохранять спокойствие, а военных Конго –собраться на центральном стадионе. AP со ссылкой на сотрудников гуманитарной организации, которая находилась в городе, сообщает, что рано утром 27 января по всему городу была слышна стрельба.

По информации AP, наступление М23 грозит ухудшением ситуации в одной из самых продолжительных войн в Африке и дальнейшим перемещением гражданского населения.

Представитель правительства Конго Патрик Муяйя выступил с заявлением в видео, опубликованном на X, где заявил, что страна «находится в состоянии войны, и ситуация меняется», также Муяйя призвал к защите гражданского населения.

26 января Совет безопасности ООН осудил наступление повстанцев и призвал их покинуть территорию, на которую они претендовали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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