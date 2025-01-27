В ДР Конго повстанцы захватили крупнейший город на востоке страны
Поддерживаемые Руандой повстанцы группировки «Движение 23 марта» (M23) взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому, сообщает Associated Press (AP).
М23 сообщила о захвате Гому в заявлении, которое было опубликовано за несколько минут до истечения срока, в течение которого конголезская армия должна была сложить оружие. В заявлении повстанцы просят жителей города сохранять спокойствие, а военных Конго –собраться на центральном стадионе. AP со ссылкой на сотрудников гуманитарной организации, которая находилась в городе, сообщает, что рано утром 27 января по всему городу была слышна стрельба.
По информации AP, наступление М23 грозит ухудшением ситуации в одной из самых продолжительных войн в Африке и дальнейшим перемещением гражданского населения.
Представитель правительства Конго Патрик Муяйя выступил с заявлением в видео, опубликованном на X, где заявил, что страна «находится в состоянии войны, и ситуация меняется», также Муяйя призвал к защите гражданского населения.
26 января Совет безопасности ООН осудил наступление повстанцев и призвал их покинуть территорию, на которую они претендовали.