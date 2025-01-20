Бельгия заподозрила Apple в покупке «кровавого золота» в Конго
Бельгия начала уголовное расследование по обвинениям Apple в закупке «кровавых полезных ископаемых» из Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление местных юристов.
В декабре 2024 г. центральноафриканская страна подала уголовные жалобы в Бельгию и Францию против дочерних компаний американской технологической группы. Адвокаты ДРК утверждают, что Apple покупает минералы (тантал, олово, вольфрам и золото) с шахт, которые финансируют военные конфликты в регионе и используют детский труд.
Бельгийские прокуроры уже назначили следователя. Согласно обвинениям, минералы поставляются вооруженными группировками, совершающими зверства в восточной части Конго. Процесс сертификации происхождения минералов, по мнению юристов, является несовершенным и позволяет маскировать нелегальную добычу. Apple ранее заявляла о приверженности ответственному поиску полезных ископаемых и отрицала причастность к незаконной деятельности.
В декабре Apple также заявила, что обеспокоена тем, что «независимые аудиторы или отраслевые механизмы сертификации больше не могут проводить комплексную проверку, необходимую для соблюдения высоких стандартов компании», и сообщила своим поставщикам о необходимости приостановить закупку минералов в некоторых странах Африки.
Apple стремилась увеличить использование переработанных минералов в своей продукции, заявив, что к этому году она стремится закупить 100% переработанного кобальта для батарей.
Отдельно юристы, действующие в интересах ДРК, стремились втянуть ЕС в борьбу с Apple, отправив письмо Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейской комиссии, и изображая в качестве «фарса» соглашение блока с Руандой, подписанное в феврале прошлого года, об устойчивом поиске критически важных минералов, отмечает издание. В ЕК заявили, что «серьезно привержены обеспечению прозрачности и прослеживаемости важнейшего сырья как на двустороннем, так и на многонациональном уровнях».