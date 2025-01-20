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Бельгия заподозрила Apple в покупке «кровавого золота» в Конго

Ведомости

Бельгия начала уголовное расследование по обвинениям Apple в закупке «кровавых полезных ископаемых» из Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление местных юристов.

В декабре 2024 г. центральноафриканская страна подала уголовные жалобы в Бельгию и Францию против дочерних компаний американской технологической группы. Адвокаты ДРК утверждают, что Apple покупает минералы (тантал, олово, вольфрам и золото) с шахт, которые финансируют военные конфликты в регионе и используют детский труд.

Бельгийские прокуроры уже назначили следователя. Согласно обвинениям, минералы поставляются вооруженными группировками, совершающими зверства в восточной части Конго. Процесс сертификации происхождения минералов, по мнению юристов, является несовершенным и позволяет маскировать нелегальную добычу. Apple ранее заявляла о приверженности ответственному поиску полезных ископаемых и отрицала причастность к незаконной деятельности.

В декабре Apple также заявила, что обеспокоена тем, что «независимые аудиторы или отраслевые механизмы сертификации больше не могут проводить комплексную проверку, необходимую для соблюдения высоких стандартов компании», и сообщила своим поставщикам о необходимости приостановить закупку минералов в некоторых странах Африки.

Apple стремилась увеличить использование переработанных минералов в своей продукции, заявив, что к этому году она стремится закупить 100% переработанного кобальта для батарей.

Отдельно юристы, действующие в интересах ДРК, стремились втянуть ЕС в борьбу с Apple, отправив письмо Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейской комиссии, и изображая в качестве «фарса» соглашение блока с Руандой, подписанное в феврале прошлого года, об устойчивом поиске критически важных минералов, отмечает издание. В ЕК заявили, что «серьезно привержены обеспечению прозрачности и прослеживаемости важнейшего сырья как на двустороннем, так и на многонациональном уровнях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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