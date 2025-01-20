Бельгия заподозрила Apple в покупке «кровавого золота» в Конго

Отдельно юристы, действующие в интересах ДРК, стремились втянуть ЕС в борьбу с Apple, отправив письмо Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейской комиссии, и изображая в качестве «фарса» соглашение блока с Руандой, подписанное в феврале прошлого года, об устойчивом поиске критически важных минералов, отмечает издание. В ЕК заявили, что «серьезно привержены обеспечению прозрачности и прослеживаемости важнейшего сырья как на двустороннем, так и на многонациональном уровнях».